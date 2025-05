Liga francesa e DAZN rescindem contrato de direitos televisivos

A Liga Francesa de Futebol (LFP) e o canal televisivo britânico DAZN rescindiram o contrato de transmissões audiovisuais que vigorava até 2029, após meses de litígio, anunciaram as duas partes.

Em comunicado, LFP e DAZN anunciaram o acordo alcançado "no âmbito do processo de mediação desencadeado" pelo presidente do Tribunal de Atividades Económicas de Paris, Patrick Sayer".

Nenhuma das partes explicou as condições para a rescisão, numa luta judicial em que a LFP deveria receber 400 milhões de euros (ME) por ano, enquanto a DAZN reclamava uma indemnização de 573 ME por se sentir defraudada com o negócio.

A 15 de abril, a LFP e a DAZN decidiram pôr fim ao contrato, sem, no entanto, terem conseguido chegar a acordo sobre os termos da rescisão.

O jornal francês L'Équipe dá conta de que a DAZN vai pagar 140 ME aos clubes franceses, metade nos próximos dias e a outra tranche no final da época, em 30 de junho.

O contrato agora resolvido tinha sido assinado no início da temporada, por um período de cinco temporadas, mediante um pagamento anual de 400 ME, segundo noticiou, na altura, a comunicação social gaulesa.