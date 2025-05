Treinador português Ricardo Chéu deixa o Petro de Luanda

O Petro de Luanda rescindiu com o treinador português Ricardo Chéu, por mútuo acordo, dois dias depois da eliminação da equipa da Taça de Angola, anunciou o clube angolano esta sexta-feira.

“Obrigado, professor Ricardo Chéu, pela sua dedicação e profissionalismo. Sucesso na sua caminhada”, pode ler-se em comunicado.

Chéu assinou com o Petro há um ano, antes do início da presente temporada, em substituição do compatriota Alexandre Santos.

O português foi alvo de várias críticas dos adeptos e da imprensa angolana devido ao afastamento prematuro da equipa da Liga Africana, em setembro de 2024, apesar de ter conquistado a Supertaça de Angola.

No Girabola, o Petro de Luanda segue líder, a três jornadas do fim, com 59 pontos somados, fruto de 17 vitórias, oito empates e uma derrota.