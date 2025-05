Vítor Pereira perde com Guardiola

O Manchester City pôs fim à série vitoriosa do Wolverhampton, do treinador português Vítor Pereira, que não perdia há mais de dois meses e saiu derrotado por 1-0 na abertura da 35.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Em Manchester, os 'citizens' colocaram um ponto final na série de seis triunfos e sete jogos consecutivos sem perder dos 'wolves', que tinham sido derrotados pela última vez no campeonato em 25 de fevereiro, pelo Fulham, do também luso Marco Silva.

O jogo que abriu a 35.ª jornada da Premier League começou 'recheado' de portugueses, com Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva titulares na equipa da casa e José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo no 'onze' inicial de Vítor Pereira.

Com o título de campeão inglês 'entregue' ao Liverpool, o Manchester City tinha como 'missão' colocar pressão nos rivais na luta pelos lugares na Liga dos Campeões da próxima época e respondeu com autoridade, marcando aos 35 minutos, através de Kevin de Bruyne.

Assistido por Doku, o internacional belga tornou-se no segundo jogador, depois de Lionel Messi, a estar 'envolvido' em 250 golos sob a 'batuta' de Pep Guardiola.

O City demorou mais de meia hora a descobrir como se superiorizar à equipa de Vítor Pereira, mas não conseguiu estender a sua superioridade após o intervalo, sendo mesmo os 'wolves' que mais perto estiveram de marcar.

Matheus Cunha ficou próximo do empate, aos 57 minutos, mas o seu remate embateu na trave, pouco antes de Rodrigo Gomes e do ex-Sporting Sarabia entrarem em campo.

Uma entrada dura de Rayan Ait Nouri sobre Bernardo Silva deixou o português, hoje particularmente inspirado, com queixas, mas, após consultar o videoárbitro, o árbitro mandou seguir.

Até ao final, o resultado não se alterou e os 'citizens' subiram provisoriamente ao terceiro lugar da Premier League, com 64 pontos, mais dois do que o Newcastle, que só visita o Brighton no domingo. O Chelsea é quinto, com 60.

Já o Wolverhampton, que ainda apresentou Gonçalo Guedes a partir dos 80 minutos, é 13.º, com 41.