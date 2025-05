Acabou o enguiço. Kane é campeão com o Bayern

Está quebrada a malapata. O avançado Harry Kane conquista o primeiro troféu da carreira: é campeão alemão, com o Bayern de Munique.

Passaram mais de 14 anos de carreira e só agora o internacional inglês tem algo para festejar.

Nota também para Thomas Muller, que está de saída do clube bávaro, com mais um título, o 13.º.

A festa foi feita no sofá graças ao empate, este domingo, do Bayer Leverkusen (2-2) diante do Friburgo.

A duas jornadas do fim, o Leverkusen está agora a nove pontos do Bayern.

É o 34.º título de campeão alemão do Bayern Munique.