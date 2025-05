Nova derrota para Ruben Amorim na Premier League

O Manchester United, de Ruben Amorim, perdeu por 4-3 na visita ao Brentford, ampliando para seis os desafios sem vencer na Liga inglesa de futebol, facto que o deixa em 15.º, à 35.ª jornada.

Dias após ganhar, por 3-0, em Bilbau na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, os 'red devils', com equipa de poupanças, sem Bruno Fernandes ou Diogo Dalot, lesionado, até começaram na frente, porém não resistiram ao Brentford, que na ronda anterior havia vencido por 2-0 na visita ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.

Aos 14 minutos, Mason Mount concluiu, na zona frontal, um lance de ataque conduzido por Garnacho na direita, mas a vantagem dos 'red devils' apenas durou 13 minutos, já que, em jogada confusa, um remate desviou em Luke Shaw, que involuntariamente faz um autogolo.

Foi com cabeamento nas costas da defesa que o alemão Kevin Schade consumou a reviravolta, aos 33 minutos, antes de fazer o terceiro, aos 70, igualmente de cabeça, a corresponder ao segundo poste a cruzamento vindo da direita.

Aos 74 minutos, o congolês Yoane Wissa finalizou bem uma combinação de ataque perfeita, prometendo uma goleada que foi evitada por Garnacho, que, aos 82, em lance individual, rematou vitoriosamente de fora da área, antes do marfinense Amad Diallo fechar a contagem, aos 90+5, atirando por entre as pernas do guarda-redes.

Com somente dois pontos conquistados nos últimos 18 possíveis, o Manchester United é 15.º, com 39 pontos, enquanto o Brentford é nono, com 52.