O Al Muharraq, de Nandinho, é campeão nacional do Bahrain.

O título chegou a quatro jornadas do fim do campeonato, com 15 vitórias, dois empates e uma derrota.

Nandinho disse: “O maior clube do Bahrain não vencia nada há sete anos. Não conseguimos vencer a Taça do Rei, mas conseguimos o grande objetivo do clube que era voltar a ser campeão. Estou muito orgulhoso pelo trabalho de todos e por representar o meu país além-fronteiras.”