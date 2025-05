AC Milan de Sérgio remonta e mantém viva luta pelas competições europeias

O AC Milan recebeu e venceu o Bolonha, por 3-1, numa final antecipada da Taça de Itália. O resultado permite à equipa de Sérgio Conceição manter duas opções de apuramento para as provas europeias na próxima época.

Num jogo a contar para a 36.ª jornada da Serie A, o Milan tinha quase obrigatoriamente de vencer para manter viva a esperança de chegar aos seis primeiros do campeonato, postos de apuramento para as competições europeias.

Foi o Bolonha que se adiantou primeiro, aos 49 minutos, por Orsolini, mas os "rossoneri" viraram em apenas cinco minutos. Giménez saiu do banco para empatar, aos 73, e Pulisic consumou a reviravolta aos 79 minutos.

Nos descontos, Giménez ainda bisou. O mexicano foi uma das primeiras contratações do Milan de Sérgio Conceição. O ex-Feyenoord leva já seis golos e três assistências em 17 jogos disputados em Itália.

João Félix foi titular, enquanto que Rafael Leão ficou fora da ficha de jogo devido a castigo.

Com este resultado, o Milan sobe a 8.º, à condição, com 60 pontos, e com duas jornadas por disputar, fica com hipóteses realistas de ainda chegar ao apuramento europeia pelo campeonato, uma vez que o Bolonha é 7.º, com 62 pontos, e Lazio, AS Roma e Juventus somam 63 pontos.

Nas últimas duas jornadas, o Milan vai até à capital defrontar a Roma e acaba a época no San Siro frente ao Monza.

Este jogo foi ainda uma final da Taça de Itália adiantada, uma vez que Milan e Bolonha defrontam-se já na próxima quarta-feira, sendo que o vencedor assegura, também, o apuramento europeu.