Caminho livre para o Real. Leverkusen anuncia saída de Xabi Alonso

O Bayer Leverkusen anunciou, em comunicado, a saída do treinador Xabi Alonso no final da temporada. O técnico fica com caminho livre para ser o novo treinador do Real Madrid.

Na nota oficial, o clube alemão, anuncia que "chegou a acordo com o treinador para o fim do contrato que estava origialmente acordado até 2026".

Alonso fez história no Leverkusen em dois anos e meio no comando técnico. Levou o clube à conquista do primeiro campeonato da sua história na época passada, conquistando ainda a Taça da Alemanha e a Supertaça.

"Devo um enorme agradecimento ao Bayer Leverkusen, aos meus jogadores e staff, aos funcionários e aos nossos grandes adeptos. O clube, que demonstrou uma grande confiança em mim, mereceu vencer o seu primeiro título. A minha admiração por todos os que tornaram possível os sucessos que foram conquistados. O clube está pronto para o futuro e o caminho positivo continuará", disse o treinador.

Xabi Alonso, de 43 anos, deverá ser o novo treinador do Real Madrid e o jornal "Marca" já fala num acordo assinado para as próximas três épocas. Será o sucessor de Carlo Ancelotti.

O jovem treinador arrancou a carreira precisamente nos "merengues", em 2018, ao treinar a equipa de sub-15. Seguiram-se três anos na equipa B da Real Sociedad e após vários convites rejeitados, Xabi Alonso aceitou treinar o Bayer Leverkusen.

Xabi regressará ao Real, onde passou cinco épocas da sua carreira de jogador. Representou ainda a Real Sociedad, Liverpool e Bayern de Munique.