Cinco vitórias e umas cervejinhas depois, Vítor Pereira eleito melhor do mês na Premier League

As seis vitórias consecutivas (mais uma em março, com Southampton) eram uma marca que o clube não conseguia desde 1971. O treinador português a superiorizar-se a Arne Slot (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Unai Emery (Aston Villa) e Eddie Howe (Newcastle), os outros nomeados.

O português Vítor Pereira foi eleito o treinador de abril da Liga inglesa de futebol, depois de ter levado o Wolverhampton a um percurso 100% vitorioso nos cinco encontros disputados no último mês, anunciou esta sexta-feira a Premier League.

Treinador português deixou para trás as dúvidas e (...)

Quando Vítor Pereira, de 56 anos, assumiu o comando do Wolverhampton, o clube estava na 19.ª e penúltima posição, com apenas nove pontos, ocupando agora o 13.º posto, com 41.

Vítor Pereira é o segundo português a ser eleito o treinador do mês da Premier League, depois de Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest, ter recebido o prémio em outubro e em março.

Além de Nuno Espírito Santo, que já recebeu o galardão sete vezes, entre as passagens por Wolverhampton, Tottenham e Forest, e Vítor Pereira, também José Mourinho (quatro vezes), André Villas-Boas (duas) e Bruno Lage (uma) tinham sido considerados treinadores do mês.