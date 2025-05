Adeptos em fúria. Jogadores do Sevilha pernoitam no centro de estágio

O Sevilha perdeu, este sábado, por 3-2, contra o Celta. A situação ficou muito tensa com os adeptos e os jogadores vão pernoitar no centro de estágio do clube.

Centenas de adeptos aguardaram a equipa e a polícia foi obrigada a intervir depois de terem sido atirados objetos e ovos.

A direção do clube também não escapou: “Demissão” foi o que de mais leve se ouviu.

Para evitar confrontos, o plantel principal vai passar a noite na “cidade desportiva”.

O Sevilha está a seis pontos do Las Palmas quando faltam três partidas para disputar.