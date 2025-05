Amorim admite sair se o Manchester United não voltar a ter "medo de perder"

Declarações de Amorim depois de mais uma derrota na Premier League, desta vez na receção ao West Ham, por 2-0. Os "red devils" já perderam 13 jogos para o campeonato, com o antigo internacional português ao comando - mais que as seis vitórias e seis empates somados juntos - e não venceram em qualquer uma das últimas sete jornadas.

"Estamos a perder a noção de que somos um clube gigante e que perder um jogo em casa é o fim do mundo. Deixar de ter medo de perder um jogo é a coisa mais perigosa que pode acontecer a um grande clube como o Manchester United", afirmou o treinador português, no domingo.

Ruben Amorim quer que perder em casa volte a ser o "fim do mundo" para o Manchester United e admite sair se a cultura não mudar e a próxima temporada começar com maus resultados, como a atual.

Para Ruben Amorim, que não quis chamar os jogadores ao barulho, há um problema de mentalidade, num "momento decisivo na história do clube": "Todos aqui têm de pensar seriamente sobre muitas coisas."

"Estou a falar de mim próprio e da cultura no clube. A cultura na equipa. Tenho essa sensação e precisamos de mudar isso", sublinha.

O técnico português também pede um ataque "forte e corajoso" ao mercado de transferências de verão, de forma a não repetir a atual época. Porque, se isso acontecer, Amorim admite dar a vez a outro.

"Temos de ser muito fortes no verão e de ser muito corajosos, porque não teremos uma próxima temporada como esta. Se começarmos da mesma forma, se a sensação [de que não há medo de perder] permanecer, devíamos dar espaço a pessoas diferente", atirou.

Liga Europa "não é o problema"

O Manchester United encontra-se no 16.º lugar da Premier League. Apesar da má campanha no campeonato, terá acesso à Liga dos Campeões da próxima época se vencer a final da Liga Europa, diante do Tottenham, a 21 de maio, no Estádio de San Mamés, em Espanha.

Não é com esse jogo que Amorim está preocupado: "Toda a gente está a pensar na final. A final não é o problema. Temos problemas maiores em que pensar. É um momento decisivo na história do clube."

Desde que chegou a Old Trafford, no final de novembro de 2024, Ruben Amorim venceu apenas 15 jogos dos 39 que disputou.