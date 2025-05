Carlo Ancelotti é o novo selecionador do Brasil

Termina a novela: a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, esta segunda-feira, que Carlo Ancelotti deixa o Real Madrid e será o próximo selecionador do Brasil. Fecha-se a porta para Jorge Jesus.

Em comunicado no site oficial, a CBF revela que o treinador italiano, de 65 anos, que será o primeiro selecionador estrangeiro da história da "canarinha", anunciará a primeira convocatória no dia 26 de maio.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", diz Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, citado no comunicado.