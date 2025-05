Dono do Nottingham Forest pede explicações a Nuno Espírito Santo

O dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, não terá gostado do empate contra o já despromovido Leicester e entrou no relvado para, aparentemente, pedir explicações ao técnico Nuno Espírito Santo.

Com este resultado, o clube detido pelo empresário grego (que também tem posição no Rio Ave, por exemplo) desceu ao 7.º lugar da Premier League, depois de ter estado muito tempo em posição de Champions.

Este foi o terceiro encontro da equipa sem vencer no campeonato inglês.

As reações a esta atitude do dono do clube não foram boas, com muitas críticas nas redes sociais, o que já obrigou Marinakis a defender-se.

Diz o empresário grego que “a frustração” tinha a ver com “a lesão de Taiwo Awoniyi” e o alegado erro do departamento médico.

“É natural, é a demonstração da paixão que sentimos pelo nosso clube”, disse.

Marinakis acrescenta: “Este é até um dia de celebração porque, após 30 anos, o Nottingham Forest garantiu que vai voltar a competir nas provas europeias”.

De recordar que quando Nuno Espírito Santo chegou em 2024, o clube estava em posição de descida e agora tem lugar nas competições europeias.

NES, ouvido pelos jornalistas no final da partida, confirmou a versão do patrão.