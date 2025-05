Novo hino oficial do Pisa é composto e interpretado por Andrea Bocelli

O cantor e compositor de ópera Andrea Bocelli compôs e interpretou o novo hino oficial do Pisa, para celebrar o regresso do clube à Serie A, ao fim 34 anos de ausência.

O anúncio foi feito pelo clube. O hino, que será publicado "em breve" em todas as plataformas digitais, "acompanhará as conquistas da equipa 'nerazzurri'" no principal escalão italiano.

Bocelli é natural de Pisa e adepto do Pisa Sporting Club, e "decidiu homenagear" o clube do coração com um hino, escrito e composto em colaboração com Pier Paolo Guerrini.

O tenor apresentou o hino aos adeptos do Pisa, na Cetilar Arena, durante a festa de celebração da subida à Serie A. É uma "joia" "destinada a entrar na história do futebol", declara o clube.

O público português terá oportunidade de ver Andrea Bocelli ao vivo no dia 31 de maio, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.