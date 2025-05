Ruben Amorim paga viagem aos familiares do seu "staff" para a final da Liga Europa

Ruben Amorim, treinador do Manchester United, vai pagar a viagem das famílias de 30 elementos do seu "staff" até Bilbau para assistirem à final da Liga Europa.

Os "red devils" têm reduzido custos nos últimos dois anos e já foram criticados por vários despedimentos coletivos que levaram à saída de 200 funcionários do clube.

Segundo a "ESPN", o clube decidiu não cobrir as despesas de familiares do "staff", pelo que o técnico português tomou a decisão como reconhecimento pelo compromisso durante a turbulência dos seus primeiros meses no clube. Pagará a deslocação de dois familiares de cada elemento da sua equipa técnica, médica e outros funcionários de apoio à equipa principal.

O Manchester United vai disputar a final da Liga Europa no País Basco, em Espanha, já no próximo dia 21 de maio frente ao Tottenham, um momento importante para o clube que vive uma má temporada a nível interno.

Ruben Amorim, de 40 anos, trocou o Sporting pelo Manchester United em novembro. Apesar da boa campanha na Liga Europa, o clube está no 16.º lugar da Premier League.

Em 39 jogos orientados pelos "red devils", venceu 15, empatou 10 e perdeu 14 e a equipa não vence para a Premier League desde março, numa série de sete jogos consecutivos sem triunfos.