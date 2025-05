Vamos falar sobre Lamine Yamal, sim?

Quando o árbitro apitou para o final da partida no Cornellà-El Prat, já com o dois-zero no marcador, o adolescente que opera rotas serpenteantes, sábio sábio sabe-se lá como surgiu sana sapiência imensa, já estava colado à linha lateral, provavelmente para escapar a desvarios populares. Prrri. Aperto de mão a Hansi Flick, o sucessor de Xavi, o homem que o lançou, e andamento para o balneário.

Na quinta-feira à noite, no estádio do Espanyol, o rival da cidade, Lamine meteu um daqueles golos que serviram de pancada no bombo para inaugurar a festa. O golo é tão fabuloso, tão fabuloso, que estaria no museu sentimental de qualquer miúdo para sempre. Todos sonham fazer um golo assim. Ele dá ares de que o pode fazer todos os dias.

Talvez seja o melhor futebolista do mundo. Pronto, está escrito. Há demasiadas coisas que não batem certo na história de Lamine Yamal. Estreou-se na equipa principal do Barcelona com apenas 15 anos. Com 17 (e 291 dias), na semifinal desta edição da Champions, alcançou os 100 jogos pelos 'culés'. Nem falemos do tal banho que lhe deu Lionel Messi…

Contas feitas, o adolescente que cumpre 18 anos no dia 13 de julho… esperem, esperem, ele nasceu em 2007. Coisas que não viu: Cristiano no United, as Champions do Barça de Pep e o futebol imenso e impossível de Leo Messi em Camp Nou, pelo menos uma parte gloriosa. Aii, Zidane ou Ronaldo 'Fenómeno', pobrezito miúdo. Também não viu a era dourada da ‘La Roja’, com triunfos em Euro 2008, Mundial 2010 e Euro 2012 com o melhor futebol do planeta. Xavi, Iniesta, Busquets, lembras-te? Não. Tremendo. Talvez por isso esteja investido em fazer tudo com uma leveza que roça a arrogância.

Voltemos ao assunto que foi iniciado. Contas feitas, antes de chegar à idade adulta, Yamal, nascido em Esplugues de Llobregat em 2007 sem intervenção de Messi, conquistou a La Liga em 2023 e 2025, o Euro 2024 com protagonismo do garoto, mais a Copa do Rey e a Supercopa neste 2025. Escapou a final da Champions, os catalães caíram contra o bom Inter de Simone Inzaghi. Perante o desespero, as bolas caíram-lhe nos pés minuto sim, minuto não, imploraram-lhe que fosse messias ‘a menudo’...

Este rapazinho aparece sempre. Os atrevidos dizem que não marca golos. Ó, perdoai-lhes. Os últimos quatro golos de Lamine Yamal no campeonato foram contra Real Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid e Espanyol. Esconder a cara na hora da verdade não é com ele.