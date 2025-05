Dean Huijsen, o primeiro reforço do Real Madrid

O futebolista internacional espanhol Dean Huijsen, de origem neerlandesa, é reforço do Real Madrid para as próximas cinco épocas, até 30 de junho de 2030, informou o clube merengue.

"O Real Madrid C. F. e o AFC Bournemouth chegaram a um acordo para a transferência do jogador Dean Huijsen, que assinou contrato com o nosso clube pelas próximas cinco temporadas, de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2030", refere o emblema.

Dean Huijsen, de 20 anos, que já é internacional pela seleção da Espanha, fez esta temporada 34 jogos pelo Bournemouth, com três golos marcados, naquela que foi a sua época de estreia na Liga inglesa.

O central, formado no Málaga, que representou até aos juvenis, ainda foi júnior na Juventus, emblema no qual chegou a fazer um jogo pela equipa principal, e representou também a Roma, em 2023/24, por empréstimo da 'vecchia signora'.

Huijsen está entre os nomeados para o prémio de melhor jogador jovem da Premier League 2024/2025.