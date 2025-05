Leipzig falha as provas europeias pela primeira vez desde que chegou à Bundesliga

O RB Leipzig falhou, este sábado, o apuramento para as provas europeias após perder, por 3-2, na receção ao Estugarda na última jornada do campeonato alemão.

A equipa patrocinada pela Red Bull já tinha visto confirmado o afastamento do apuramento para a Champions na penúltima jornada, mas entrava para a última ronda em sétimo lugar e sem depender só de si: para chegar ao sexto lugar e apurar-se para a Liga Conferência, tinha de fazer melhor resultado do que o Mainz.

O Maiz empatou na receção ao Leverkusen, a dois golos, mas o Leipzig não conseguiu vencer.

Xavi Simons marcou primeiro para o Leipzig, Undav empatou aos 23 minutos. Ridle Baku ainda colocou o Leipzig novamente na frente aos 44 minutos.

A equipa de Hoeness, vice-campeão da época passada e finalista da Taça, conseguiu a reviravolta com golos de Woltemade e Demirovic já na segunda parte. O Estugarda acaba no 9.º posto, mas ainda pode vencer a Taça (final contra o Arminia Bielefeld da terceira divisão) e apurar-se para a Liga Europa.

O Leipzig chegou à Bundesliga em 2016/17 e em nove temporadas, apurou-se sete vezes para a Liga dos Campeões. Em 2017/18, ficou no 6.º posto e foi à Liga Europa. Esta é a pior época da história do clube na Bundesliga.

O Bayern encerrou a época com vitória, por 4-0, em casa do Hoffenheim. Duas lugares de Champions ainda estavam por decidir e o Eintracht garantiu uma delas ao vencer o Friburgo, por 3-1.

O Dortmund também ganhou e ficou com o quarto lugar, tudo às custas do Friburgo, que cai para o 5.º posto e vai disputar a Liga Europa. Mainz fica com o 6.º lugar e vai à Conference League.