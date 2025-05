O adeus ao Goodison Park: “É um estádio mesmo à antiga, vai ficar no meu coração”

João Virginia, com passado na formação de Benfica e Arsenal, reconhece que será um momento importante. “Será o último jogo de sempre da equipa ali, também será o meu último jogo no Goodison Park, é muito importante. Vai ficar para sempre recordado no meu coração. A equipa está ansiosa por este momento”, admite o suplente do capitão Jordan Pickford.



O verbo acelera a sair-lhe da garganta quando descreve o que o comum dos mortais não pode ver. Os corredores são apertados, o cruzamento e contacto com a equipa adversário é inevitável. Sentem o perfume de cada um, imaginamos. Miram-se olhares que se ouvem, que têm cheiro, que têm espessura e uma lenda qualquer, quem sabe. “Tem um metro de largura!”, conta Virginia.

E continua: “Ouve-se o barulho do estádio nos balnearios. É um estádio mesmo à antiga, à inglesa, que vai ficar para sempre na história do Everton, na história desta cidade, por isso vou guardar memorias muito especiais do meu tempo no Everton e no Goodison Park, em especial as minhas estreias e defesas importantes, alguns momentos que definiram a minha carreira”.

Este guarda-redes, que passou pelo Sporting em 2021/22 por empréstimo, diz-se “muito grato” por esta passagem pelo gigante de Liverpool que protagoniza um dos dérbis mais especiais do futebol inglês. A ligação deste algarvio ao clube começou em 2018. E não está grato só por isso: “Pela oportunidade de jogar no mítico Goodison Park…”

À falta de duas jornadas para o fecho da Premier League, o Everton joga esta tarde, ao meio-dia, contra o Southampton, sem hipóteses de melhorar o 12.º lugar, mas com o risco de poder cair alguns lugares, flertando com a fronteira com já impossível zona da desavinda despromoção.