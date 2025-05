​Roubaram a taça da Champions feminina durante os festejos do título do Sporting (mas já foi recuperada)

Tudo aconteceu durante os festejos do bicampeonato do Sporting. Um grupo de indivíduos encapuzados arrombaram o gradeamento das garagens do Estádio José Alvalade e levaram, entre outras coisas da UEFA, a taça da Liga dos Campeões feminina.

A final entre Barcelona e Arsenal joga-se sábado, em Alvalade.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Através do arrombamento de um gradeamento por parte de indivíduos encapuzados, foram furtados diversos materiais da UEFA onde se destaca a taça original da Liga dos Campeões”, pode ler-se na nota da PSP enviada às redações.

A Polícia de Segurança Pública já identificou 13 suspeitos.

A PSP admite que o número de suspeitos identificados vá aumentar na sequência da investigação.