Ruben Amorim: "Vencer a Liga Europa pode ajudar-nos a construir um futuro"

Ruben Amorim, treinador português do Manchester United, voltou a sublinhar que vencer a Liga Europa não vai impedir que a temporada seja um fracasso, mas acredita que ajudaria a "construir o futuro".

Em conferência de imprensa já em Bilbau, onde se disputará a final contra o Tottenham, o treinador refletiu sobre o impacto de vencer o troféu.

"As pessoas vão olhar para a equipa de outra forma, porque vencer um título europeu é muito importante. Nada vai mudar a nossa temporada, mas vencer este troféu pode ajudar-nos a trazer outra sensação para construir o futuro", disse.

Questionado se vencer a Liga Europa ajudaria a "manter empregos", depois de ter sido já especulado sobre uma possível saída do treinador, Amorim acredita que "esse não é o caso".

"O nosso clube tem receitas mesmo sem a Liga dos Campeões, somos uma grande marca, sabemos que jogamos por mais do que só por nós mesmos", disse.

O treinador diz que "é preciso estar entusiasmado e confiante" sobre o futuro: "Sabemos que há muito para mudar no clube, do recrutamento à academia. E isso não se resolver por vencermos um troféu, há mais com que lidar para voltar a colocar o clube no topo, mas vencer a taça dá força para fazermos isso".

O central De Ligt é baixa confirmada para a final, enquanto que Diogo Dalot, Yoro e Zirkzee podem jogar, "mas não a partida inteira".

"Rui Borges é um justo campeão"

Para além da Liga Europa, Ruben Amorim juntou também a I Liga portuguesa ao seu palmarés, uma vez que pode também ser considerado campeão nacional. No entanto, o treinador dos "red devils" entrega o mérito todo a Rui Borges.

"É um ciclo que se fecha, acho que é importante para toda a gente. No fim, acabou por correr tudo bem e, se ganharmos amanhã, correu tudo mesmo muito bem para toda a gente. Isso é o principal. Mas foi um ciclo que se fechou e acho que o Sporting foi um justo vencedor e o Rui Borges é um justo campeão", disse, à Sport TV.

Ruben Amorim pode vencer o seu primeiro troféu pelo Manchester United esta quarta-feira, às 20h00, frente ao Tottenham. A final da Liga Europa é disputada no San Mamés, em Bilbau.