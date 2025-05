Cristiano Ronaldo falha um penalti, mas marca outro

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, derrotou o Al Khaleej, por 2-0, em partida da liga saudita de futebol.

O avançado português esteve em destaque. Depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 60 minutos, mas marcou outra, já aos 90+7, a fechar o marcador. É o tento 935 da carreira.

De recordar que CR7 regressou, esta quarta-feira, aos relvados depois de ter falhado as últimas duas jornadas.

Antes, John Durán tinha aberto o marcador.

Com esta vitória, o Al Nassr sobe aos 67 pontos e está mais perto do terceiro lugar do campeonato.

No Al Nassr estavam CR7 e Otávio. Já no Al Khaleej jogaram os portugueses Fábio Martins e Pedro Rebocho.