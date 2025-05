Primórdios do futebol. Cidade inglesa de Sheffield e Escócia competem pelo papel principal

Um novo artigo de investigação publicado no International Journal of the History of Sport mostra evidências de que elementos-chave do futebol moderno tiveram origem na cidade de Sheffield, em Inglaterra.

O passe, o ato de pontapear a bola para um colega de equipa, é uma atividade fundamental e comum no futebol tal como é conhecido atualmente, no século XXI.

No entanto, o desenvolvimento desta técnica não foi investigado em detalhe, noticiou na terça-feira a agência Europa Press, que cita o estudo.

"O novo artigo de investigação demonstrou, sem sombra de dúvida, que o passe no futebol se desenvolveu e evoluiu inicialmente em Sheffield, e não na Escócia, como se acreditava amplamente", realçou John Wilson, da Escola de Gestão da Universidade de Sheffield, que liderou a investigação.

Em meados do século XIX, o futebol era frequentemente jogado em grupo, com jogadores individuais a driblar a bola, mas esta estratégia revelou-se ineficaz em comparação com o jogo combinado com jogadores posicionados transversalmente no campo.