Ruben Amorim perde final da Liga Europa para o Tottenham

O Manchester United, de Ruben Amorim, perdeu a final da Liga Europa, diante do Tottenham.

Os "spurs" venceram, por 1-0, em pleno estádio de San Mamés, no País Basco, em Espanha. O único golo da partida foi apontado por Luke Shaw, na própria baliza.

Os red devils dominaram a partida, tiveram mais ocasiões, mas não conseguiram reverter o marcador.

Cai assim por terra o principal objetivo da época do United. De recordar que o Manchester, a uma jornada do final da Premier League, está no 16.º lugar, a pior classificação de sempre do clube.

Foi o sul-coreano Son que levantou o caneco para o Tottenham, sucedendo assim aos italianos do Atalanta.

A equipa de Londres não vencia um troféu há 17 anos (desde a vitória na Taça da Liga inglesa de 2007/08) e, com este triunfo, garante um lugar na Liga dos Campeões na próxima época.