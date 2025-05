Ruben Amorim. “Se sentirem que não sou a pessoa certa, saio sem indemnização”

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, garante que não se demite e que está confiante no seu trabalho, mas que sai sem indemnização se for essa a decisão da direção.

Na sala de imprensa, após a derrota diante do Tottenham para a Liga Europa, o técnico português voltou a dar a sua visão da situação no clube.

“Neste momento difícil, não vou estar aqui a defender-me. Não é o meu estilo, não o vou fazer, referiu.

Amorim acrescentou: “Estou sempre aberto a tudo. Se a direção e os adeptos sentirem que eu não sou a pessoa certa, eu saio no dia seguinte, sem nenhuma conversa sobre qualquer indemnização. Mas não vou desistir. Estou muito confiante no meu trabalho”.

O técnico dos “red devils” insistiu: “Como podem ver, não vou mudar nada na forma como vejo as coisas.”

O Manchester United foi derrotado por 1-0 diante do Tottenham e perdeu a Liga Europa, após uma época que não correu nada bem internamente (pior resultado de sempre na Premier League.