Ruben Amorim. "Sinto-me sempre com forças. Não se preocupem comigo”

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, garante que se sente com “forças para continuar”, apesar de mais uma derrota, desta vez na Liga Europa.

"Sinto-me sempre com forças. Não se preocupem comigo que eu fico bem", referiu Amorim, à Sporttv.

A partida

"Acho que fomos a melhor equipa, mas isso de pouco vale se não marcarmos golos. E é esse o reflexo da nossa época, tivemos sempre dificuldades em marcar e hoje aconteceu o mesmo. Na segunda parte tentámos tudo, não conseguimos, e no fim perdemos"

Espelho de uma época difícil?

"Acho que não teve reflexos nesta final. A verdade é que fomos superiores ao adversário e isso não aconteceu em muitos jogos que perdemos esta época. Foi o reflexo de não conseguirmos marcar e de perdermos o jogo".

O que leva de San Mamés?

"Não muito. É difícil dizer que levamos alguma coisa. Temos de lidar com a dor e com a derrota, e depois fechar a época no domingo e planear a próxima".

Mal pode esperar pelo fim da época?

"Obviamente. Acho que toda a gente. E depois desta derrota, temos de fechar isto. Vamos ter um jogo em nossa casa e vai ser um momento difícil".

Sente-se com forças para continuar?

O Manchester United perdeu 1-0 contra o Tottenham e não conquistou a Liga Europa.