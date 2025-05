Bruno Fernandes no onze ideal da Liga Europa

O médio Bruno Fernandes está no onze ideal da Liga Europa.

O internacional português marcou sete golos e fez quatro assistências durante a prova.

Na equipa estão também Casemiro (igualmente do Manchester United), quatro jogadores do Tottenham – equipa que acabou por conquistar o troféu -, dois do Bodo/Glimt e um de Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt e Lyon.

Cristián Romero, defesa-central do Tottenham, foi eleito o melhor jogador e Rayan Cherki, do Lyon, ficou com o prémio de melhor jovem.