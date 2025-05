Luís Campos renova com grupo detentor do PSG

Agora é oficial: o diretor desportivo Luís Campos renovou até 2030 contrato com o fundo de investimento desportivo do Qatar (QSI), os patrões do PSG e que têm participação no Sp. Braga.

Desde 2022, os parisienses conquistaram o campeonato francês por três vezes, a supertaça gaulesa por três vezes e uma Taça de França.

Ainda esta época pode conquistar mais uma Taça de França e a Liga dos Campeões.

O português disse: “Estou muito feliz e ansioso para escrever mais história”.

Já o dono do QSI, Nasser Al-Khelaïfi, deixou grandes elogios a Luís Campos.

“Estamos muito felizes por renovar. Estamos construindo o projeto a pensar no longo prazo e o trabalho tem sido fantástico desde 2022”, lê-se, no comunicado do fundo.