Para Modric, "chegou o momento" de dizer adeus ao Real Madrid

O médio croata Luka Modric anunciou, nas redes sociais, que vai deixar o Real Madrid no final da temporada.

O jogador de 39 anos foi associado à renovação como um pedido expresso de Xabi Alonso, que deverá ser anunciado em breve como novo técnico dos "merengues", mas Modric optou por deixar o clube que representou nas últimas 13 temporadas.

"Queridos 'madridistas', chegou o momento. O momento que nunca quis que chegasse, mas assim é o futebol e a vida. Tudo tem um princípio e um fim. No sábado, jogarei o meu último encontro no Santiago Bernabéu", começa por dizer, numa despedida nas redes sociais.

Modric chegou em 2012, vindo do Tottenham por 35 milhões de euros. Desde então somou 43 golos e 90 assistências em 590 jogos realizados pelo clube da capital espanhola, o que o coloca como o nono jogador com mais partidas na história do Real.

"Cheguei com o sonho de vestir a camisola do maior clube do mundo e com a ambição de fazer coisas grandes, mas não conseguiria nem sonhar com o que acabou por acontecer. Jogar no Real Madrid mudou-me a vida", assume o croata.

O croata despede-se do clube, mas revela que ainda vai disputar o Mundial de Clubes: "Mesmo que não volte a vestir esta camisola no relvado do Santiago Bernabéu, serei para sempre madridista".

Com a camisola do Real Madrid, Modric venceu seis Ligas dos Campeões, quatro campeonatos, duas taças, cinco supertaças e outros dez troféus internacionais.

Fica em aberto o futuro do jogador que, aos 39 anos, poderá reformar-se. Modric já começou a preparar uma futura carreira e tornou-se investidor no Swansea City, da segunda divisão inglesa.