Ancelotti despede-se do Real Madrid: "As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história"

"Foi o treinador de uma das fases mais bem sucedidas dos nossos 123 anos de vida e tornou-se o treinador com mais títulos na nossa história: três Champions, três Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha", descreve o clube.

"O nosso clube quer expressar o seu agradecimento e carinho a uma das grandes lendas do Real Madrid e do futebol mundial", pode ler-se.

Numa nota oficial, os "merengues" escrevem que as duas partes "chegaram a um acordo para finalizarem a sua etapa como treinador do Real Madrid."

Real Madrid e Carlos Ancelotti anunciaram, esta sexta-feira, a saída no final da temporada, um cenário que já era conhecido uma vez que o técnico italiano já foi anunciado como novo seleciondor do Brasil. Ancelotti já não vai orientar o clube no Campeonato do Mundo em junho.

Nas redes sociais, Ancelotti despede-se e garante que "leva no coração cada momento que vivi durante esta maravilhosa segunda passagem como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma jornada incrível repleta de emoções, títulos e, principalmente, orgulho de representar este emblema".

"As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol. Agora começa uma nova aventura, mas a minha ligação ao Real Madrid será eterna", afirmou ainda.

Florentino Pérez diz que Ancelotti "fará para sempre parte da familia 'madridista'" e afirma que o clube "se sente orgulhoso por ter desfrutado de um treinador que nos deu tantos sucessos e representou os valores do nosso clube de forma exemplar".

Ancelotti despede-se do Real Madrid este sábado na última jornada do campeonato frente à Real Sociedad, sendo que já não orientada o clube no Mundial de Clubes em junho. Xabi Alonso será anunciado, em breve, como o sucessor.

O italiano segue para o cargo de selecionador, que nunca desempenhou na sua carreira. Orientará o Brasil no Mundial 2026 e tem a estreia marcada para o dia 6 de junho contra o Equador.

Numa carreira começadan a década de 90, Ancelotti já orientou o Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Nápoles e Everton e conquistou mais de 30 troféus.