Valverde renova com o Athletic após apuramento para a Champions

O Athletic Bilbau anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador basco Ernesto Valverde por mais uma temporada. O técnico fica agora com ligação até ao final da temporada 2025/26.

Valverde é o treinador com mais jogos orientados na história do Athletic e a renovação garante que fará uma décima época à frente do clube, em três períodos diferentes.

Desde que regressou, em 2022/23, o Athletic tem vindo novamente a subir na hierarquia espanhola. Na primeira época, foi à meia-final da Taça do Rei e ficou no 8.º lugar da La Liga e, no ano passado, venceu a Taça do Rei, momento marcante na história do emblema basco.

Esta temporada, embora sem troféu conquistado, pode ser considerado o pico do ciclo de Valverde: os bascos chegaram à meia-final da Liga Europa, na qual caíram para o Manchester United, e ficaram no 4.º lugar da La Liga, o que permite o regresso à Liga dos Campeões, que não acontece desde 2014/15.

Nessa temporada, foi também Valverde que orientou os bascos na Champions e volta a ser o treinador a orientar no regresso.

Foi nestes três anos de Valverde que o Athletic viu "explodir" vários jovens jogadores bascos, alguns dos quais parte importante na conquista espanhola do Euro 2024: Unai Simón, Oihan Sancet, Nico Williams, Dani Vivian e Aitor Paredes.

Para além do Athletic, Valverde já orientou o Barcelona, Valencia, Olympiacos, Villarreal e Espanyol.