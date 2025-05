Salah, melhor jogador da Premier League

O egípcio Mohamed Salah foi eleito melhor jogador da época na Liga inglesa, tornando-se apenas no quinto futebolista a conquistar o prémio mais do que uma vez, após sagrar-se campeão com o Liverpool.

Com esta distinção, o avançado de 32 anos, que já tinha sido eleito melhor jogador do campeonato inglês em 2017/18, vê reconhecida "uma temporada extraordinária", como descreve o comunicado da Premier League.

Salah junta-se ao francês Thierry Henry, ao português Cristiano Ronaldo, ao sérvio Nemanja Vidic e ao belga Kevin De Bruyne como únicos futebolistas a serem distinguidos duas vezes.

O internacional egípcio foi fundamental na vitoriosa campanha do Liverpool, tendo, até ao momento, 28 golos e 18 assistências - está a apenas duas do recorde partilhado por Henry e De Bruyne.

Os seus 46 envolvimentos em golos representam também um recorde numa temporada de 38 jogos, com Salah a apenas uma 'contribuição' do máximo global detido por Alan Shearer e Andy Cole, que somaram 47, mas em 42 partidas.

O egípcio, cuja continuidade no Liverpool chegou a estar em dúvida no final do ano passado, já é o terceiro melhor marcador da história do clube, com 244 golos, e o quinto no campeonato inglês, com 185 -- apenas Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) e Cole (187) têm mais.

Durante a época 2024/25, Salah tornou-se também o jogador estrangeiro com mais golos marcados na Premier, destronando o argentino Sergio Agüero (184).

O avançado dos 'reds' bateu a concorrência dos colegas Virgil van Dijk e Ryan Gravenberch, assim como de Morgan Gibbs-White e Chris Wood (Nottingham Forest), Alexander Isak (Newcastle), Bryan Mbeumo (Brentford) e Declan Rice (Arsenal).

A distinção de Salah, resultante da combinação dos votos do público com a de um painel de especialistas, coloca um ponto final no domínio do Manchester City, que viu um jogador seu conquistar o prémio nas cinco épocas anteriores, nomeadamente o português Rúben Dias em 2020/21.