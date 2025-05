​Xabi Alonso oficializado como novo treinador do Real Madrid

O espanhol Xabi Alonso foi este domingo oficializado como novo treinador do Real Madrid, sucedendo a Carlo Ancelotti, com o clube espanhol a revelar que o antigo futebolista assinou contrato até junho de 2028.

"O Real Madrid comunica que Xabi Alonso será treinador do Real Madrid nas próximas três temporadas, desde 01 de junho de 2025 até 30 de junho de 2028", informaram os 'blancos' em comunicado.

Aos 43 anos, o técnico espanhol regressa a um clube que representou como jogador e no qual iniciou a sua carreira como treinador, nos escalões de formação, em 2018/19.

"Xabi Alonso é uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Defendeu a nossa camisola em 236 jogos oficiais, entre 2009 e 2014. [...] É também uma lenda da seleção espanhola, com a qual ganhou um Mundial (2010) e dois Europeus (2008 e 2012), tendo 113 partidas como internacional", salientam os madridistas.

O espanhol sucede ao italiano Carlo Ancelotti, que saiu após quatro épocas para ser o novo selecionador do Brasil.

"Regressa ao Real Madrid como um dos melhores treinadores do mundo, após fazer história no Bayer Leverkusen, equipa com a qual ganhou o campeonato, a Taça e a Supertaça da Alemanha em três temporadas", enumera ainda o comunicado.

Xabi Alonso tinha anunciado no início do mês que não continuaria no Bayer Leverkusen, apesar de o seu contrato acabar apenas em 2026.

O antigo médio chegou ao clube alemão em setembro de 2022 e levou o Bayer a sagrar-se pela primeira vez campeão alemão, em 2023/24, época em que também conquistou a Taça da Alemanha.

O novo técnico madridista será apresentado oficialmente na segunda-feira, às 12h30, depois de assinar o contrato que marca o seu regresso ao clube.