Esta noite há final da Liga Conferência: o que tem de saber para o Betis-Chelsea

Chelsea e Betis defrontam-se esta quarta-feira na final da Liga Conferência de futebol de 2024/25, na cidade polaca de Wroclaw, num jogo entre clubes com historial europeu muito diferente, que tem os ingleses como incontestados favoritos. Apito inicial vai soar às 20h00.

Enquanto os espanhóis, que eliminaram o Vitória de Guimarães nos oitavos de final, perseguem o primeiro título continental, os londrinos já ergueram duas vezes o troféu na Liga dos Campeões (2011/12 e 2020/21, no Porto), na Liga Europa (em 2012/13, numa final frente ao Benfica, e 2018/19) e na extinta Taça das Taças (em 1970/71 e 1997/98).

O Chelsea, no qual alinha o avançado internacional português Pedro Neto, ganhou 11 dos 12 jogos que disputou na prova, tendo terminado a nova fase de liga no primeiro lugar, com o pleno de triunfos, à frente da equipa vimaranense, surpreendente segunda classificada.