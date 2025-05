Sérgio Conceição deixa o AC Milan. Allegri será o sucessor

O AC Milan anunciou o despedimento do treinador português Sérgio Conceição. Segundo a imprensa italiana, Massimiliano Allegri será o seu sucessor.

"Queremos agradecer ao Sérgio Conceição e ao seu 'staff' pelo compromisso, profissionalismo e dedicação nos últimos meses", pode ler-se na breve nota do clube "rossonero".

O técnico português foi contratado em janeiro para suceder a Paulo Fonseca e a entrada foi altamente promissora com a conquista da Supertaça com vitórias frente à Juventus e ao Inter de Milão.

No entanto, o ex-treinador do FC Porto não conseguiu dar seguimento ao bom arranque e não mudou o rumo da equipa na Serie A. Pelo meio, foi eliminado no "play-off" da Liga dos Campeões pelo Feyenoord.

O Milan acabaria a época fora das provas europeias, no 8.º lugar, e perdeu a final da Coppa Itália, que seria uma última salvação para conseguir o apuramento para a Liga Europa.

Em San Siro, segue-se um regresso. Massimiliano Allegri vai voltar a treinar o AC Milan, o que já aconteceu entre 2010 e 2014. Pelo meio, o italiano orientou a Juventus por oito temporadas e esteve fora do ativo durante toda a época que acaba de terminar.