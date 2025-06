Os adeptos do PSG homenagearam a filha de Luis Enrique, após a vitória na final da Liga dos Campeões, contra o Inter.

Xana morreu em 2019, com 9 anos, devido a um tumor ósseo.

A claque mostrou uma tarja com uma imagem de 2015 - quando Xana espetou uma bandeira do Barcelona no relvado durante as celebrações da conquista da Champions – desta vez com as cores dos parisienses.

O PSG goleou o Inter, por 5-0, na final da Liga dos Campeões.