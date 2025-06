Três benfiquistas apoiam PSG vestidos a rigor

Três jogadores do Benfica assistem, com camisolas do PSG, à final da Liga dos Campeões, em Munique.

António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia foram “apanhados” nas bancadas do estádio onde está a decorrer a final da Champions entre PSG e Inter.

De recordar que os jogadores encarnados estão num (curto) período de férias antes do Mundial de Clubes.

Nos parisienses jogam dois ex-colegas de clube: João Neves e Gonçalo Ramos, para além de Nuno Mendes e Vitinha (colegas de seleção).

A fotografia foi tirada por Edgar Correia, futebolista que chegou a jogar nas camadas jovens do Benfica.