Atalanta confirma saída do treinador Gasperini

A Atalanta oficializou, este domingo, a saída do treinador Gian Piero Gasperini.

Num comunicado oficial, o clube de Bérgamo agradeceu “nove anos excecionais”.

“Querido treinador, a nossa história foi fantástica, mais única do que rara no mundo do futebol. Nove anos intensos e excecionais em que conseguimos resultados fantásticos em Itália e na Europa. Uma página, um grande capítulo, que será indelével na história da Atalanta, tal como a relação de (profundo) afeto e (sincera) estima que nos ligou e sempre nos ligará, apesar do facto de os nossos caminhos profissionais se separem agora”, lê-se.

O clube acrescenta: “Nunca poderemos deixar suficientes agradecimentos pelas emoções que nos deu e pelas alegrias que pudemos dar a Bérgamo e aos nossos adeptos, além daquilo que era imaginável. Depois de tantos anos juntos, sentimos que era nosso dever respeitar o desejo que o treinador tinha de procurar novos desafios, sabendo com toda a certeza que a nossa relação nunca será interrompida e que a estima mútua nunca falhará. Agora e para sempre, obrigado, Mister!”.

Na Atalanta, Gasperini venceu a Liga Europa em 2023/24.

O treinador tem, agora, sido associado à Roma.