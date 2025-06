João Sacramento, ex-adjunto de Mourinho, é o novo treinador do LASK Linz

João Sacramento, antigo adjunto de Mourinho, vai arrancar a carreira como treinador principal nos austríacos do LASK Linz.

O técnico de 36 anos já foi oficializado e assinou um contrato válido por dois anos.

"Estou muito feliz por me juntar a um clube com uma visão clara e objetivos ambiciosos. As conversas com a direção foram muito inspiradoras desde o início, vejo grande potencial na equipa e estou convencido de que podemos desenvolver algo especial", disse.

Sacramento começou a carreira em 2009, nas camadas jovens do Cardiff City. Foi ainda observador da seleção do País de Gales e, depois, integrou o projeto do diretor-desportivo Luís Campos. Primeiro, no Mónaco e, depois no Lille.

Em 2019, juntou-se a José Mourinho no Tottenham. Trabalhou com o "special one" durante dois anos em Inglaterra, mais um em Itália, ao serviço da Roma. Em 2022/23, voltou a juntar-se a Christophe Galtier, um ano no PSG e os últimos dois no Qatar, no Al-Duhail.

O LASK Linz não disputará as provas europeias na próxima época. Ficou em 7.º na época regular e venceu o grupo da manutenção, o que lhe permitiu disputar um "play-off" por uma vaga na Conference League, que perdeu na final para o Rapid Viena.