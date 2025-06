O desamor durou um ano e agora Sarri está de volta à Lazio

Maurizio Sarri está de volta à Lazio. Uma escolha de "coração, convicção e visão", garante o clube italiano, no anúncio do regresso do treinador.

Sem adiantar a duração do contrato de Sarri, a Lazio fala de um "elo inquebrável" entre o técnico, de 66 anos, e o clube, a equipa e os adeptos. É um "regresso a casa", para "retomar um caminho que foi interrompido demasiado cedo", reconhece o presidente da Lazio, Claudio Lotito.

"O clube entrega, com confiança, o leme técnico do projeto a Sarri, com a crença de que o seu estilo, a sua consistência e a sua cultura de trabalho representarão bases sólidas para construir um presente ambicioso e um futuro digno da história da Lazio", lê-se no comunicado do clube.

Maurizio Sarri deu nas vistas pela primeira vez no Empoli, que levou à subida à Serie A. Deu o salto para o Nápoles em 2015/16 e, com o clube da sua terra, ficou por duas vezes no segundo lugar do campeonato italiano, muito perto do "Scudetto". Partiu então para uma temporada com os ingleses do Chelsea, que conduziu à conquista da Liga Europa, o primeiro troféu da carreira, antes de voltar a Itália para orientar a Juventus.



Foi em Turim que Sarri concretizou, finalmente, o sonho de se sagrar campeão italiano. A partir daí, partiu para a Lazio, onde esteve até à última época, quando foi despedido perto do fim, em março de 2024.