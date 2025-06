Bruno Fernandes recusa proposta milionária da Arábia Saudita

O português Bruno Fernandes recusou uma proposta da Arábia Saudita, do Al Hilal, para continuar a jogar na Europa.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o capitão do Manchester United recebeu uma proposta saudita para ganhar cerca de 80 milhões de euros por temporada e o Al Hilal estaria disposto a quebrar o recorde de transferências nacional para o contratar aos "red devils", mas as negociações nem sequer chegaram a essa fase após a rejeição por parte do jogador.

Bruno Fernandes cumpriu a sua sexta época no Manchester United e venceu dois troféus desde que foi contratado ao Sporting: uma FA Cup e uma Taça da Liga.

Esta temporada, marcou 19 golos e registou 18 assistências, a sua melhor época em termos individuais desde 2020/21, quando marcou 28 golos.

No final da Liga Europa perdida para o Tottenham, Bruno Fernandes disse que queria ficar no Manchester United "até o clube dizer que é tempo de sair".

"Estou disponível para fazer com que o clube tenha novamente grandes dias. No dia em que o clube pense que estou a mais, ou é tempo de sair, o futebol é assim e nunca sabes. Se o clube pensar que está na hora de sair, porque quer fazer algum dinheiro, é o que é e o futebol às vezes é assim", afirmou.

O Al Hilal conta com os portugueses Ruben Neves e João Cancelo no plantel e foi treinador, até há poucos meses, por Jorge Jesus, mas não será a nova casa de Bruno Fernandes.