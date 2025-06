Lembra-se do caso Álvarez? International Board anuncia mudanças na regra do penálti

Os penáltis concretizados com um segundo toque involuntário do marcador devem ser repetidos, informou hoje o International Board (IFAB), entidade responsável pelas regras no futebol internacional.

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no desempate por grandes penalidades, o argentino Julián Alvarez concretizou a sua tentativa, mas acabou por ver o árbitro anular, devido a um segundo toque involuntário com o pé de apoio.

