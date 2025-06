Tulipa perto de se tornar treinador do Ararat-Arménia

O treinador Tulipa está muito perto de ser o novo treinador do Ararat-Arménia.

O técnico de 52 anos orientou o Torreense na segunda metade da época passada, depois de uma primeira passagem pelo Marítimo. Agora, está perto de ter a sua primeira experiência no estrangeiro no futebol arménio.

O Ararat-Arménia ficou no segundo lugar do campeonato na época passada, atrás do FC Noah, clube também com forte presença portuguesa.

Rafael Bracali, antigo guarda-redes do Boavista, é o diretor desportivo do Ararat e terá sido um dos elementos preponderantes na escolha de Manuel Tulipa. O plantel da época passada contava com um português no plantel, o central João Queirós.

Antes, Tulipa orientou o Vizela, esteve três anos na formação do FC Porto, treinou o Covilhã, Ribeirão, Chaves, Trofense, Estoril e Ovarense, onde começou a carreira há duas décadas.