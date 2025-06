António Oliveira deixa Recife ao fim de quatro jogos

António Oliveira deixou o comando do Sport Recife ao fim de quatro jogos, quase um mês depois de suceder ao compatriota Pepa, comunicou o lanterna-vermelha do campeonato brasileiro, esta quarta-feira.

Em comunicado, o clube revela que a saída foi decidida numa reunião realizada entre a direção e o técnico, cujo contrato vigorava até ao fim de 2025, contemplando ainda uma cláusula de renovação automática em caso de qualificação para a Taça Sul-Americana.

A equipa dos jogadores portugueses João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência já seguia no 20.º e último posto do campeonato a 9 de maio, quando Pepa saiu, tendo agora três pontos em 11 rondas, após um empate e três derrotas com António Oliveira.

Com 148 jogos por clubes brasileiros, o técnico, de 42 anos, já tinha orientado Athletico Paranaense (2021), Cuiabá (2022 e 2023-2024), Coritiba (2023) ou Corinthians (2024).