Têm 9 anos, tiraram uma foto com um jogador do rival e foram perseguidos por outros pais e (quase) penalizados

A fotografia, claro, correu pelas redes sociais mais rápido do que corria Usain Bolt e o clube viu-se obrigado a reagir. O coordenador daquela academia, Carlos Panciroli, revelou ao jornal “La Capital” que os seis rapazes tinham sido suspensos por três meses. Mais: em sintonia com os pais, os meninos perderiam a bolsa para ali jogar.

Seis miúdos das escolas do Newell’s, que pertencem à famosa Escuela Malvinas Argentinas, pediram uma fotografia a Ignacio Malcorra, o número 10 do Rosário Central que tem o filho a jogar no Defensores de Funes, o adversário daquele dia.

O epicentro desta história que tem pouco a ver com os valores e a beleza do desporto teve lugar em Rosário. A cidade argentina, tão conhecida pela tão proclamada e obrigatória superioridade estética do jogo, destampou o mais enfermo lado da rivalidade entre clubes históricos.

Era necessário uma “medida exemplificativa”, decidiu-se alegadamente entre cartolas do Newell's. “Essa foto gerou muitas coisas e mais ainda no momento em que vivemos”, confirmou o coordenador ao “La Capital”. E continuou: “Por isso tomou-se a medida com o fim de preservar a vida normal na entidade. (...) Os miúdos são as vítimas porque a foto foi tirada pelos pais. Isto que se decidiu é um corretivo interno para que não se repitam os erros de publicar fotos assim. Cada um pode fazer o que quiser, mas não com a roupa do Newell’s. Há que respeitar o escudo, a camisola”.

Pouco depois, em declarações a uma rádio local, o presidente do clube desmentiu Panciroli. Afinal, não haveria qualquer suspensão. Depois de uma reunião com os pais e mães, Ignacio Astore confirmou que havia pais a querer retirar os filhos do clube, pois receberam telefonemas ameaçadores por parte de pais de outros meninos do Newell’s.

“Para mim, é uma loucura, mas a cidade está assim. Estamos a falar de miúdos em idade formativa”, defendeu Astore, o presidente, ao “La Nación”. “Havia pais com medo de agressões, porque há sempre gente que não pensa que são rapazes de oito ou nove anos. Alguns pais ficaram angustiados e choraram.”

“A ignorância e o fanatismo são um grande monstro”

Convém lembrar que um dos slogans da liga argentina é “rivais, não inimigos”. Depois da história salpicar as conversas na Argentina, este jornalista que vos escreve trocou algumas mensagens com um ex-futebolista argentino que agora está nos Estados Unidos a ensinar meninos e meninas a jogar à bola.