Como desperdiçar uma goleada em 20 minutos. Espanha vence a França e final da Liga das Nações será duelo ibérico

A Espanha venceu a França, num jogo de loucos com resultado final de 5-4, e carimbou presença numa final ibérica da Liga das Nações contra Portugal.

O campeão europeu em título e atual detentor da Liga das Nações adiantou-se no marcador com dois rápidos golos.

Aos 22 minutos, Oyarzabal assistiu Nico Williams, que fuzilou a baliza de Maignan. Três minutos depois, novo passe vistoso do avançado basco da Real Sociedad e Mikel Merino também rematou a contar.

No segundo tempo, nova rajada espanhola. Aos 54 minutos, Lamine Yamal marcou de penálti e um minuto depois Nico Williams assistiu Pedri para o 4-0.

Os franceses reduziram, também de penálti, convertido pelo Bota de Ouro, Kylian Mbappé, aos 59 minutos de jogo. Aos 67, Yamal bisou no encontro, assistido pelo ex-Sporting Pedro Porro.

Tudo parecia estar resolvido, mas a Espanha foi desligando e a França aproveitou a enorme qualidade individual que tem e alguma sorte do jogo a seu favor.

Cherki, avançado do Lyon que tem sido cobiçado pelos maiores clubes do mundo, assinou um incrível golo aos 79 minutos com um remate de primeira, com o pé esquerdo, sem hipótese para Unai Simón.

Aos 85, Dani Vivian marcou na própria baliza e finalmente, já descontos aos 95 minutos, a França reduziu para 5-4, por Kolo Muani. De um resultado extremamente confortável, a Espanha ainda acabou o jogo a segurar a vantagem já mínima, mas carimbou mesmo a passasgem à final.

Samu, avançado do FC Porto, foi suplente utilizado na Espanha.

A final, marcada para a Allianz Arena em Munique, às 20h00 do próximo domingo, consagrará um campeão repetente, uma vez que Portugal venceu a primeira edição, em 2019, e a Espanha a última, em 2023.