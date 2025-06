Diana Gomes abandona Sevilha

A futebolista internacional portuguesa Diana Gomes deixa o Sevilha, depois de três épocas ao serviço do emblema andaluz, informou esta quinta-feira o clube espanhol na sua página oficial.

“A internacional portuguesa encerra uma etapa de três épocas em que cresceu a par da própria equipa ‘blanquirroja’. Diana Gomes não continuará no Sevilha FC feminino na próxima época”, indicou o Sevilha.

A defesa central, de 26 anos, chegou ao Sevilha em 2022/23, proveniente do Sporting de Braga, e a imprensa tem avançado que a internacional lusa poderá ser reforço das pentacampeãs nacionais do Benfica.



Diana Gomes, que no palmarés conta com um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças, vestiu também as cores do Freamunde e do Valadares Gaia, antes de se mudar para Braga em 2017/18.