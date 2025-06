​Há mais um português no Brasil: Rui Duarte vai treinar o Athletic da segunda divisão

O Athletic, um clube de Minas Gerais que ocupa a penúltima posição da segunda divisão brasileira, anunciou na quarta-feira à noite Rui Duarte, o técnico português de 46 anos.

Neca e Frederico Carmo vão acompanhar o treinador nesta primeira aventura no estrangeiro. O antecessor, Roger Silva, somou oito derrotas nas primeiras 10 jornadas do Brasileirão Série 2 e apresentou a demissão após “início ruim”, como escreve o “Globo Esporte”.

Rui Duarte estava parado desde janeiro, quando deixou o Marítimo, na segunda divisão portuguesa. Antes disso, em 2023/24, foi um bocadinho de tudo no SC Braga, tendo treinado os sub-19, os sub-23 e depois, aquando da saída de Artur Jorge para o Botafogo, a equipa principal dos minhotos, de forma interina enquanto Daniel Sousa não chegava à Pedreira.

O lisboeta iniciou a carreira como técnico no Moncarapachense, somando depois passagens em clubes como Farense, Casa Pia e Trofense. Este homem tem no currículo também a carreira de futebolista, com muitos anos de Belenenses e Olhanense.

A estreia de Rui Duarte está marcada para segunda-feira, no Estádio Carlos Zamith, contra o Amazonas, um clube que conta com Yaya Sanogo, que em tempos idos jogou na Premier League, enfiado nas camisolas de Arsenal e Crystal Palace.