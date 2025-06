Dupla Haaland-Sorloth esmaga Itália no caminho para o Mundial 2026

A Noruega recebeu, esta sexta-feira, e venceu convincentemente a Itália por 3-0, em jogo de apuramento para o Mundial 2026

Os golos da seleção nórdica foram todos apontados na primeira parte. Sorloth, do Atlético de Madrid, abriu o marcador aos 14 minutos, assistido por Antonio Nusa, que dilatou vantagem aos 34 minutos.

A Noruega viria a fazer o terceiro e fechar a contagem aos 42 minutos, por Erling Haaland, assistido por Martin Odegaard.

Com este resultado vistoso, a Noruega segue líder isolada do grupo 1 de apuramento para o Mundial do próximo ano com nove pontos, correspondentes a três vitórias em igual número de jogos disputados.

Já a Itália fez o seu primeiro jogo e, por isso, arranca com o pé errado a fase de apuramento. Está no 4.º lugar, sem pontos, a três da Estónia, seis de Israel e nove da Noruega.

Longo caminho sem presença em fases finais

Já há vários anos que a seleção norueguesa desfruta de uma boa geração de jogadores, a maioria dos quais a jogar ao mais alto nível.

Erling Haaland, de 24 anos, leva já 42 internacionalizações, enquanto que Odegaard já soma 64 jogos pela seleção principal da Noruega. A estes dois nomes juntam-se outros como Ajer, central do Brentford, Patrick Berg, médio do Bodo/Glimt, Sander Berge, do Fulham, Antonio Nusa, extremo do RB Leipzig, Sorloth no Atlético de Madrid, Schelderup no Benfica e Oscar Bobb também no City.

No entanto, a seleção norueguesa não chega a uma fase final desde o Euro 2000, quando se ficou pela fase de grupos.

No apuramento para a última competição, o Euro 2024, a seleção acabaria por ficar bem atrás da Escócia, que se apurou com a Espanha, que dominou o grupo. No Euro anterior, foi a Suécia que levou a melhor em relação à Noruega na fase de grupos.

Os nórdicos ainda disputaram um "play-off", que perderam com a Sérvia.

Pelo meio, ficou uma "quase" presença no Mundial do Qatar. A seleção norueguesa bateu-se num grupo renhido com Turquia e Países Baixos, mas acabaria por ficar em terceiro.