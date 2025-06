Nem o primeiro troféu em 17 anos salva o despedimento. Tottenham demite Postecoglou

O Tottenham anunciou, esta sexta-feira, o despedimento do treinador Ange Postecoglou, poucas semanas depois do treinador ter conquistado a Liga Europa.

O técnico de 59 anos esteve os últimos dois anos à frente dos Spurs e esta temporada conquistou o primeiro troféu do clube desde 2008. Venceu o Manchester United na final e conseguiu também, consequentemente, o apuramento para a Liga dos Campeões.

Ainda assim, Postecoglou não convenceu a direção do clube londrino com o rendimento na Premier League, na qual os Spurs ficaram no 17.º, primeiro posto acima da linha de água.

"Depois de uma avaliação das performances e reflexão significativa, o clube anuncia que o treinador Ange Postecoglou foi dispensado das suas funções", pode ler-se na nota.

"A direção concluiu por unanimidade que é do interesse do Clube que ocorra uma alteração. Foi o nosso pior desempenho na Premier League", escreveu ainda o clube, que reconhece atenuantes como lesões e a prioridade na Liga Europa, mas a direção diz que a conquista do troféu não é suficiente.

"É crucial que consigamos competir em múltiplas frentes e acreditamos que uma mudança de abordagem nos dará as maiores hipóteses para a próxima época. Esta foi uma das decisões mais difíceis que tivemos de tomar e não é uma decisão que tomámos de ânimo leve, nem uma decisão que tomámos à pressa", conclui a nota.

O técnico de 59 anos tinha dado a entender, nas celebrações do título da Liga Europa, que pretendia continuar mais uma temporada. Ao longo da carreira, Postecoglou orientou ainda o Celtic, Yokohama Marinos, a seleção australiana, o Melbourne Victory e o Brisbane Roar.